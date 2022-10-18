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Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

18.10.2022 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen kafede yangın sırasında müşteri olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın İstanbul İtfaiye beşiktaş

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