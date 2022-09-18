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Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

18.09.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Şehitler Caddesi'nde bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Beylikdüzü İtfaiye

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