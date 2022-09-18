İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Şehitler Caddesi'nde bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
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