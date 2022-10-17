Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Aşağıköy sakinleri, mahalle olmak için halk oylaması yaptı. Merkeze bağlı 10 kilometre uzaklıktaki 1087 nüfuslu 720 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 2 sandıkta köylüler oy kullandı. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen halk oylamasına, 720 seçmenden 494'ü katılırken, sandıklardan 399 "evet" 92 "hayır" oyu çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti