YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

29.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan "damada eziyet" geleneği sürdürülüyor.

İlçedeki düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "gelin konvoyu bekleme, gelin çiçeği alma, cam kırma, zorla yiyecek yedirme" gibi ritüeller, damada zor anlar yaşatıyor.

Elif Onan ile evlenen Sacit Özen'in düğününde de hem onu hem de sağdıcını zorlayan tüm gelenekler yerine getirildi.

Bir kahvehaneye götürülen damada arkadaşları, üzerine acı ketçap dökülen baklavanın yanı sıra çeşitli yiyecekler yedirdi.

Damadı evinin önünde oynatan arkadaşları, başında yumurta kırıp üzerine un, sirke, süt, bal döktüler, ardından hortumla yıkadılar.

Sacit Özen, AA muhabirine, arkadaşlarının şakalarının kendisini zorladığını söyledi.

Damadın babası Ahmet Özen ise kendisinin İstanbul'da yaşadığını, oğlunun ise işi gereği Antalya'da görevli olduğunu ifade etti.

Düğünlerinin doğdukları Pazaryeri'nde gelenek ve göreneklere uygun olmasını istediklerini belirten Özen, "Şakalar her ne kadar ağır olsa da ilçe gençleri bunu biliyor ve katlanıyorlar. Ama bunlar güzel adetler, güzel dostluklar. Dostu olmayan bir insanın böyle şaka yapanı olmaz. Allah razı olsun, çok güzel düğün oldu." dedi.

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bal sirke düğün damat gelenek

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:17
Öğle
13:06
İkindi
16:48
Akşam
19:45
Yatsı
21:09
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.