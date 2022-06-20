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Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

20.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 21 yaşındaki down sendromlu Arda Güneş için temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Çocukları Arda'nın askere gitmek istediğini söylemesi üzerine anne Sibel ve baba İsmail Güneş, çocuklarının hayalini gerçekleştirebilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulundu.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın desteğini alan aile, jandarma ve Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla asker eğlencesi organize etti.

Araçlarla Beşiktaş Mahallesi'ndeki evinden alınan Güneş için jandarma ve polis ekiplerinin eşliğinde konvoy düzenlendi.

Askeri kamuflaj giydirilen Güneş, daha sonra Bilecik Polisevi'ne getirildi. Arkadaşları ve yakınları tarafından "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla karşılanan Güneş'e temsili asker kınası yakıldı.

Daha sonra katılımcılarla halay çeken Güneş doyasıya eğlendi.

Anne Sibel Güneş, judo, karate, boks ve yüzme sporlarıyla hayata tutunan oğlu Arda'nın 21 yaşını doldurmasının ardından asker olmak istediğini söylediğini anlattı.

Onun bu hayalini gerçekleştirmek için asker kınası eğlencesi düzenlediklerini söyleyen Güneş, "O kadar yüksek bir duygu hissi yaşıyorum ki anlatamam. Şu an askere gidemeyeceğini biliyorsunuz ama ona bunu yaşatmadan gözünüz açık gideceğinizi biliyorsunuz. Benim gözümün asla açık gitmesini istemedim. Arda'ya bunu muhakkak yaşatmak istedim." diye konuştu.

Arda'yı bundan sonra da sürekli askeriyeye götüreceğini ifade eden Güneş, şunları dile getirdi:

"Askeriyeye sürekli götüreceğim. Askerliğin burada bittiğini zannetmesini istemiyorum. Mecburen askerliği sadece generallerin ve subayların yaptığını söylemek zorunda kaldım. 'Onlar gidiyor, ben niye gitmiyorum?' diye soruyordu. Ben de gençleri gösteriyordum, gençler gitmiyor diye. 'Artık bir günlük askerlik yapıyorlar.' demek zorunda kaldım. Arda'nın hayalini gerçekleştirmiş olduk. Aşırı derecede istiyordu. 'Asker olacağım, evleneceğim.' diyordu. Şimdi askerliğini yaptırdık, sıra evlenmede."

Baba İsmail Güneş de Arda'nın askerlik yapmayı çok istediğini, bu yüzden asker eğlencesi düzenlediklerini, etkinliğe Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile emniyet mensuplarının destek verdiğini belirtti.

Mutluluğu gözlerinden okunan down sendromlu Arda Güneş de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben asker oldum. Adım Arda Güneş." dedi.

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Bilecik'te down sendromlu genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
askerlik down sendromu

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