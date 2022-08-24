Bilecik'te sağanak etkili oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde şiddetli yağış nedeniyle bir otomobil, bir traktör ve 2 römork suyla birlikte sürüklenen toprağın arasında kaldı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak ağaçların devrilmesine neden oldu.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Pazaryeri Belediyesi ekipleri Yüzbaşı Mahallesi'nde İbrahim Kalkan'a ait evin üzerine devrilen ağaçları kepçe yardımı ile kaldırdı.

Karaköy köyünde aşırı yağış nedeniyle oluşan suyla birlikte sürüklenen toprak birikintisi arasında 2 römork, bir otomobil kaldı. Bir traktör ise yan devrildi.

Hızlı tren köprüsüne kadar sürüklenen çöp varilleri ile kaldırım taşları nedeniyle köye giden yol kapandı.

Elektrik kesintisi yaşanan köyde Pazaryeri Belediyesine ait iş makineleri yolları temizleme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, ekiplerin köy halkına yardımcı olduğunu söyledi.

Demirköy köyünde ise yağış nedeniyle yollar adeta dereye dönerken, kaldırım taşları yerinden söküldü.

Ekipler yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.