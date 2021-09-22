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  4. Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutini ile hayatta kalmaları mucize olarak kabul ediliyor

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutini ile hayatta kalmaları mucize olarak kabul ediliyor

22.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimisi protesto amaçlı, kimisi ise inançları gereği beslenme rutinlerini tamamen değiştiren kişilerin hikayelerini sizler için araştırdık. Tamamen sağlıksız bir beslenme düzenine işaret eden bu rutinler bilim insanları dahil olmak üzere pek çok kişiyi hayrete düşürüyor.

Dünyada milyarlarca insan yaşıyor. Bu insan nüfusu aslında yüzlerce kültür anlamına geliyor. Bazıları kültürel olarak bazıları ise tamamen seçicilikten kaynaklı yanlış beslenme rutinlerini benimseyen 10 insanı derledik. Bu rutinlerden beden ve ruh sağlığınızı korumak için uzak durmalısınız.

BESLENME RUTİNLERİ ŞAŞIRTTI

BİR YIL BOYUNCA KAHVE DÜKKANINDAN BESLENDİ

BİR YIL BOYUNCA KAHVE DÜKKANINDAN BESLENDİ
Beautiful Existence isimli kadın çalışırken sipariş ettiği pizzaların sert olmasına tepki olarak 1 yıl boyunca sadece kahve dükkanının ürünleriyle beslendi. Bu protesto içeren rejim aylık olarak 500-600 dolar harcamasına neden oldu. Bir senenin sonunda ise Existence diyetinin bitişini balık ve patates kızartması yiyerek kutladı.

6 BUÇUK YIL BOYUNCA SADECE PORTAKAL SUYU İÇTİ

6 BUÇUK YIL BOYUNCA SADECE PORTAKAL SUYU İÇTİ
Dr. Michael Werner, Kuzey Almanya’da yaşayan ünlü bir profesördü. Ünlenmesinin asıl nedeni ise ışık ve nefesle beslenme akımı olarak kabul edilen breatharian temsilcilerinden biri olmasıydı. 6 buçuk yıl boyunca Werner, günde 4 fincan kahve ve 2 bardak portakal suyu ile hayatını sürdürdüğünü iddia etti. Breathaerianizm üzerine yazdığı Life From Light kitabı ile popülerliğini arttıran Werner, beslenmenin tamamen zihinde doğru şekillendirilmesi gereken bir eylem olduğunu açıkladı.

12 GÜN SADECE MUZ DİYETİ YAPTI

12 GÜN SADECE MUZ DİYETİ YAPTI
Yula Tarbath, 12 gün boyunca sadece muz ve suyla besleniyor. “Banana Island Diet” adını verdiği bu diyeti yaparken günde 22 km koşan kadın zihninin ve cildinin ışıldadığını hissettiğini söyledi.

13 YIL BOYUNCA SADECE NOODLE YEDİ

13 YIL BOYUNCA SADECE NOODLE YEDİ
Wight adasında yaşayan Georgi Readmani 5 yaşında “ramen” denilen noodle türünü keşfetti ve 13 yıl boyunca tek besin kaynağı bu oldu. Readmani 18 yaşında olmasına karşın yetersiz beslenme yüzünden vücut yaşı 80'di.

15 YIL BOYUNCA NUGGET TÜKETTİ

15 YIL BOYUNCA NUGGET TÜKETTİ
Stacey Irvine, ailesinin ısrarlarına rağmen tavuk nugget dışında hiçbir şey yemeyen bir İngiliz. Sağlık sorunları yaşayan Irvine’in doktorları, beslenme şeklini değiştirmezse onun öleceğini söyledi.
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