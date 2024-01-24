Bilirkişi raporu ortaya çıktı, Seçil Erzan'ın Arda Turan ile mesajları da o raporda yer aldı! "Tefeciye gideyim, sinir hastası oldum"

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde davanın ikinci duruşması görülmüştü. Duruşmada Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dava dosyasına Seçil Erzan'ın soruşturma aşamasında alınan diğer telefonunu mahkeme incelemeye göndermişti. Telefona ait bilirkişi raporu hazırlandı. Tutuksuz sanıklardan Nazlı Can'ın telefonuna ait bilirkişi raporu da dosyaya eklendi.

ERZAN'IN KUZENİYLE ARASINDAKİ KONUŞMALAR RAPORDA YER ALDI

Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile Nisan 2023 tarihindeki mesajlaşmaları raporda yer aldı. Mesajlarda Tanın Yılmaz'ın, “Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey, hadi öbür salaklar ütopik bir şeye girmiş, ben böyle bir şeyi senden ne istedim ne de talep ettim dediği, Seçil Erzan'ın ise "Olmayacaksın, alacaksın paranı şeklinde cevap verdiği görüldü. Tanın, “Ya Seçil lütfen laf safsatasını bitirelim ve beni daha fazla oyalama, artık yeter! Ben paralize oldum, sen nasıl dayanıyorsun bilmiyorum, ben 1,5 aydır şirkette kalem oynatamadım, ben daha ne diyeyim ki sana yazdığı, cevap olarak Erzan'ın, “Laf salatası yapmıyorum Tanın ödeme bekliyorum. 15 de alacaktım bak hala bekliyorum diye karşılık verdiği belirlendi.

ARDA TURAN: SEÇİL, YARIN GİDEYİM SORAYIM TEFECİYE FALAN, SİNİR HASTASI OLDUM BİR ÇARE SÖYLE

Seçil Erzan'ın Arda Turan ile arasındaki mesajlaşmalar da bilirkişi raporunda yer aldı. Arda Turan'ın, "Seçil'cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim" diye yazdığı Seçil Erzan ise "Çok mahcubum" cevabını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamında Arda Turan'ın, "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?" dediği, Erzan'ın, "Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARIYLA İLGİLİ RAPOR DA DOSYADA

Banka tarafından silindiği iddia edilen güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgilide rapor dosyaya girdi. Raporda, "Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde, DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede, silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştır ifadeleri yer aldı.