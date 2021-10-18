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  4. Bill Gates'in kızı Jennifer Gates Mısırlı Jokey Nayel Nassar ile evlendi

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates Mısırlı Jokey Nayel Nassar ile evlendi

18.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ile Melinda Gates'in kızı Jennifer, profesyonel at binicisi Nayel Nassar ile evlendi. Çift, düğün öncesi Mısırlı bir Müslüman olan Nassar için imam nikahı kıydı

27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandıran Amerikalı milyarder Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer (25), profesyonel at binicisi Nayel Nassar (30) ile nikah masasına oturdu.

İŞTE JENNİFER GATES'İN DÜĞÜNÜNDEN DETAYLAR

İMAM NİKAHI KIYILDI

İMAM NİKAHI KIYILDI
Gates ve Nassar, cuma akşamı New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde, Mısırlı bir Müslüman olan Nassar için imam nikahı da kıyıldı.
Jennifer Gates ve Nayel Nassar, bir gün sonra da Bill Gates'in malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen törenle evlendi.
Jennifer Gates ve Nayel Nassar, bir gün sonra da Bill Gates'in malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen törenle evlendi.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ 125 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE YAPILMIŞTI

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ 125 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE YAPILMIŞTI
Bill Gates'ten boşanırken 130 milyar dolarlık servetin yarısının sahibi olan Melinda Gates, kızının bekarlığa veda partisini Washington'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı 125 milyon dolarlık göl manzaları malikanenin bahçesinde yapmıştı.
Jennifer Gates, kutlamada çekilen fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates
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