Bill Gates'in kızı Jennifer Gates Mısırlı Jokey Nayel Nassar ile evlendi

27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandıran Amerikalı milyarder Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer (25), profesyonel at binicisi Nayel Nassar (30) ile nikah masasına oturdu.

İŞTE JENNİFER GATES'İN DÜĞÜNÜNDEN DETAYLAR

İMAM NİKAHI KIYILDI Gates ve Nassar, cuma akşamı New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde, Mısırlı bir Müslüman olan Nassar için imam nikahı da kıyıldı.

Jennifer Gates ve Nayel Nassar, bir gün sonra da Bill Gates'in malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen törenle evlendi.

Jennifer Gates ve Nayel Nassar, bir gün sonra da Bill Gates'in malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen törenle evlendi.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ 125 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE YAPILMIŞTI Bill Gates'ten boşanırken 130 milyar dolarlık servetin yarısının sahibi olan Melinda Gates, kızının bekarlığa veda partisini Washington'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı 125 milyon dolarlık göl manzaları malikanenin bahçesinde yapmıştı.