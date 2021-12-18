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Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

18.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tamamen beyaza bürünen ilçede, yoğun yağış sonucu kar kalınlığı yüksek kesimlerde 25 santimetreyi aştı.

İlçe merkezinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

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