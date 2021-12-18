BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tamamen beyaza bürünen ilçede, yoğun yağış sonucu kar kalınlığı yüksek kesimlerde 25 santimetreyi aştı.
İlçe merkezinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.
Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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