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Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

24.07.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 3 farklı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Göltepesi, Genç ilçesi Yeniyazı ve Yayladere ilçesi Bilekkaya köylerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangınlar büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

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