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  4. Bir döneme damgasını vurmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i aslında bakın kim olacakmış! Meğer ilk o isme teklif gitmiş

Bir döneme damgasını vurmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i aslında bakın kim olacakmış! Meğer ilk o isme teklif gitmiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 17:31 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın dizisi tam 9 sezon boyunca ekranda yer aldı ve 464 bölüm sürdü. Uzun soluklu yapımlardan biri olan dizideki karakterler de çok sevildi. Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ bu rolle hafızalara kazındı. Ancak rol hakkındaki bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi toplamda 9 sezon boyunca izleyicisinin karşısına çıktı.

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O ROL İLK BAKIN KİME GİTMİŞ

464 bölüm süren dizi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirdi. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ dizide hayat verdikleri Haluk-Meltem karakterleriyle hafızalara kazındı.
Pınar Altuğ, dizideki Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.
Meltem rolü için ilk teklif meğerse Esra Ceyhan'a gitmiş. Ceyhan ise teklifi kabul etmemiş.
Esra Ceyhan, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı.
Ardından atv'ye geçip bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı yıllarca sürdürdü.
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Pınar Altuğ Esra Ceyhan çocuklar duymasın ele karakteri
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