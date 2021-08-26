Bir gören bir daha baktı! İşte Çılgın Bediş'in Banu'su, Sonay Aydın'ın şimdiki hali!

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Banı" karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın'ın hayatı yıllar içerisinde oldukça değişmiş. Hem görüntüsü hem de mesleği değişen Aydın, Türkiye'ye gelmek istediğini ve oyunculuk yapmaya devam etmek istediğini söylemişti. Aydın'ı görenler tanıyamıyor. İşte detaylar...

SONAY AYDIN'I GÖRENLER TANIYAMIYOR!

Sonay Aydın 8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Çılgın Bediş'te Çiçek Dilligil, Yonca Evcimik, Cenk Torun ile birlikte çalışmıştı.

Söz konusu dizide canlandırdığı "Banu" karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

49 yaşındaki Aydın "sonay.aydin.gibson" kullanıcı adı ile Instagram'dan gönderi paylaşıyor.

Çılgın Bediş'in "Banu"su, Sonay Aydın değişimine ilişkin açıklama yapmış ve söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Geçen seneler içinde her şeyin değiştiği gibi ben de değiştim. Gelen tepkilerin hep pozitif olması çok güzel"