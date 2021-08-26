MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir gören bir daha baktı! İşte Çılgın Bediş'in Banu'su, Sonay Aydın'ın şimdiki hali!

Bir gören bir daha baktı! İşte Çılgın Bediş'in Banu'su, Sonay Aydın'ın şimdiki hali!

26.08.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonay Aydın, 8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 tarihleri arasında yayınlanan, başrollerinde Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil'in yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde "Banu" karakterine hayat vermişti. Söz konusu rol ile akıllara kazınan Sonay Aydın şimdilerde ise bambaşka bir görüntüye sahip. Yıllar içerisinde epeyce değişen Aydın, "Geçen seneler içinde her şeyin değiştiği gibi ben de değiştim." demişti.

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Banı" karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın'ın hayatı yıllar içerisinde oldukça değişmiş. Hem görüntüsü hem de mesleği değişen Aydın, Türkiye'ye gelmek istediğini ve oyunculuk yapmaya devam etmek istediğini söylemişti. Aydın'ı görenler tanıyamıyor. İşte detaylar...

SONAY AYDIN'I GÖRENLER TANIYAMIYOR!

Sonay Aydın 8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Çılgın Bediş'te Çiçek Dilligil, Yonca Evcimik, Cenk Torun ile birlikte çalışmıştı.
Söz konusu dizide canlandırdığı "Banu" karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.
49 yaşındaki Aydın "sonay.aydin.gibson" kullanıcı adı ile Instagram'dan gönderi paylaşıyor.
Çılgın Bediş'in "Banu"su, Sonay Aydın değişimine ilişkin açıklama yapmış ve söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Geçen seneler içinde her şeyin değiştiği gibi ben de değiştim. Gelen tepkilerin hep pozitif olması çok güzel"
Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olduğunu ifade eden Aydın, Türkiye'ye dönmek ve oyunculuk kariyerine bıraktığı yerden devam etmeyi istediğini dile getirmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Bakan Koca duyurdu: Haritada 'kırmızı' il kalmadı

Bakan Koca duyurdu: Haritada 'kırmızı' il kalmadı

17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.