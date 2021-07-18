Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci’nin makyajsız hali şaşırttı

Atv’nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle gönüllere taht kuran Selin Yeninci, dizi sezon finali yapar yapmaz rotasını tatile çevirdi. Tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.

SELİN YENİNCİ MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

Selin Yeninci, atv'nin çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran Selin Yeninci, dizinin sezon finali yapmasının ardından ise tatile çıktı.

Tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci, tatil pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı.