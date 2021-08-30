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Biri Bizi Gözetliyor'un filozofuydu! İşte Eray Sezer'in son hali!

30.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eray Sezer, 2001 yılında yayınlanan, sunuculuğunu Öykü Serter ile Tan Sağtürk'ün üstlendiği bir zamanlara damga vuran yarışma "Biri Bizi Gözetliyor"da tavırları ve konuşmaları ile dikkat çeken isimlerin arasındaydı. İşte Biri Bizi Gözetliyor programının filozofu olarak anılan Eray Sezer'in şimdiki hali!

Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği "Biri Bizi Gözetliyor" adlı yarışma programına 2001'de katılan Eray Sezer, yarışmada finale kalmıştı ancak birinciliği elde edememişti. Sakin, olgun tavırları ile dikkat çeken Eray Sezer'in şimdiki hali görenleri şaşırttı. İşte ayrıntılar...

İŞTE ERAY SEZER'İN SON HALİ!

1972 doğumlu Eray Sezer 2001'de "Biri Bizi Gözetliyor" adlı yarışma programına katılmış ve finale kadar gitmeyi başarmıştı. Yarışmanın sakin, düşünceli ve olgun kişisi olarak akıllarda kalan Sezer'e, Biri Bizi Gözetliyor'un filozofu deniyordu.
Sezer finale kaldığı Biri Bizi Gözetliyor adlı yarışmada birinciliği elde edememişti.
Yarışmanın bitiminden sonra Sezer; Banu Alkan, Buket Dereoğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun kadroda yer aldığı "Tuzu Kurular" adlı dizide oynadı.
Ancak söz konusu dizi kısa zaman sonra ekranlara veda etti.
Sezer yarışmanın ardından gözlerden uzak yaşam sürmeye başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan
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