Biri Bizi Gözetliyor'un filozofuydu! İşte Eray Sezer'in son hali!

Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği "Biri Bizi Gözetliyor" adlı yarışma programına 2001'de katılan Eray Sezer, yarışmada finale kalmıştı ancak birinciliği elde edememişti. Sakin, olgun tavırları ile dikkat çeken Eray Sezer'in şimdiki hali görenleri şaşırttı. İşte ayrıntılar...

1972 doğumlu Eray Sezer 2001'de "Biri Bizi Gözetliyor" adlı yarışma programına katılmış ve finale kadar gitmeyi başarmıştı. Yarışmanın sakin, düşünceli ve olgun kişisi olarak akıllarda kalan Sezer'e, Biri Bizi Gözetliyor'un filozofu deniyordu.