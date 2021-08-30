Biri Bizi Gözetliyor'un filozofuydu! İşte Eray Sezer'in son hali!

Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği "Biri Bizi Gözetliyor" adlı yarışma programına 2001'de katılan Eray Sezer, yarışmada finale kalmıştı ancak birinciliği elde edememişti. Sakin, olgun tavırları ile dikkat çeken Eray Sezer'in şimdiki hali görenleri şaşırttı. İşte ayrıntılar...
İŞTE ERAY SEZER'İN SON HALİ!
1972 doğumlu Eray Sezer 2001'de "Biri Bizi Gözetliyor" adlı yarışma programına katılmış ve finale kadar gitmeyi başarmıştı. Yarışmanın sakin, düşünceli ve olgun kişisi olarak akıllarda kalan Sezer'e, Biri Bizi Gözetliyor'un filozofu deniyordu.
Sezer finale kaldığı Biri Bizi Gözetliyor adlı yarışmada birinciliği elde edememişti.
Yarışmanın bitiminden sonra Sezer; Banu Alkan, Buket Dereoğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun kadroda yer aldığı "Tuzu Kurular" adlı dizide oynadı.
Ancak söz konusu dizi kısa zaman sonra ekranlara veda etti.
Sezer yarışmanın ardından gözlerden uzak yaşam sürmeye başladı.
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