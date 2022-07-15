Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Hastane yetkililerinden Atalay'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Çağatay, Atalay'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Çağatay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray ile Atalay'ı tedavi gördüğü Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

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