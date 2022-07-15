BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda güvenlik korucusu Hatip Atalay yaralandı.
Çağatay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray ile Atalay'ı tedavi gördüğü Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hastane yetkililerinden Atalay'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Çağatay, Atalay'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti
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