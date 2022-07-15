YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

15.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda güvenlik korucusu Hatip Atalay yaralandı.

Çağatay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray ile Atalay'ı tedavi gördüğü Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Hastane yetkililerinden Atalay'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Çağatay, Atalay'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yaralı ziyaret

Bitlis Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:08
Sabah
04:53
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:42
Yatsı
21:20
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.