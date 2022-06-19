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Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

19.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis-Baykan kara yolunda dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Bitlis-Baykan kara yolu Alaniçi köyü mevkisindeki dere yatağında ceset olduğunu görenler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, cesedi cenaze aracıyla Bitlis Devlet Hastanesine götürdü.

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu

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