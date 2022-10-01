'Bizimle konumunu paylaş!' Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na tepki...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği karşılaşma, başladığı gibi 0-0'lık skorla sonuçlandı. Sarı - kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise eleştiri topladı.

NİHAT KAHVECİ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ELEŞTİRİ

KEREM'DEN ETKİSİZ PERFORMANS Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Kerem Aktürkoğlu'nun gol yollarındaki etkisiz performansı ve beklenen katkıyı verememesi sonrasında flaş bir yorum geldi.

NİHAT KAHVECİ'DEN YORUM Spor yorumcusu Nihat Kahveci, 23 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu oyunu TRT Spor'da eleştirdi.

"GOL PROBLEMİ DEVAM EDİYOR" Galatasaray'da gol probleminin devam ettiğini söyleyen Kahveci, "Adana Demirspor taraftarları bugün 1 puan aldılar diye mutlulardır. 35 dakika 10 kişi oynayan Adana Demirspor'a karşı gol atamadık diye üzgün olan Galatasaray taraftarları vardır. Galatasaray'ın gol sıkıntısı devam ediyor." dedi.

"KONUMUNU PAYLAŞ KEREM" Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem, bir konum at bilelim? Okan Hoca da Türk oyuncu zorunluluğundan Yunus ve Kerem'i 95 dakika sahada tuttu." ifadelerini kullandı.