YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

03.08.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yata ve ticari gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 4 zanlının tutuklandığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürdü.

Operasyon doğrultusunda ticari gemideki 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26 Temmuz'da Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatılmış, ekipler söz konusu gemiyi takibe almıştı.

Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etmiş, ticari gemi durdurulmuş ancak motor yat tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştı.

Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durdurulmuştu.

Ekiplerce motor yat, ticari gemi ve denizde yapılan incelemelerde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere 81 kilogram kokain ve ayrıca ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirilmiş, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanmıştı.

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum zanlı

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:18
Yatsı
21:45
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.