YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

27.09.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan bir ara sokağa asfaltlama çalışması için gelen Yılmaz Kundakçı'nın kullandığı 48 TU 238 plakalı asfalt kamyonu, istinat duvarının çökmesi sonucu devrildi.

Kamyon iş yerinin duvarına çarparak dururken, kasasındaki asfalt iş yerinin önüne döküldü. Bölgede polis ve zabıta ekiplerince güvenlik tedbiri alındı.

Kamyon sürücüsü Kundakçı'nın yara almadan atlattığı kazada, asfalt kamyonunda hasar oluştu. Sokağı ve iş yerini kapatan asfalt kamyonu vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum kamyon bodrum belediyesi kurtarma vinç

Muğla Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
13:03
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:19
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.