Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin de etkinliği beğendiğini ifade eden Kılınçarslan, "Bodrum'da 35 derece sıcaklık var. Bu sıcak ortamda çocuklarımızı serinletelim istedik. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden getirilen karı karadut, pekmez ve vişneyle ikram ettik. Çocuklarımız manevi havayı festival gibi yaşadı." diye konuştu.

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

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