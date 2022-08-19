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Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

19.08.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocuklara ve vatandaşlara cami bahçesinde kar şerbeti ikramı yapıldı.

İlçede hayırseverlerin desteğiyle tarihi Tepecik Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, yaz Kur'an kursu öğrencileri başta olmak üzere, yüzlerce kişi katıldı.

Cuma namazı öncesinde çocuklara ikram edilen kar şerbeti, namazdan sonra da cemaate ve vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Caminin imamı Yüksel Kılınçarslan, etkinliği dokuzuncu kez yaptıklarını belirtti.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin de etkinliği beğendiğini ifade eden Kılınçarslan, "Bodrum'da 35 derece sıcaklık var. Bu sıcak ortamda çocuklarımızı serinletelim istedik. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden getirilen karı karadut, pekmez ve vişneyle ikram ettik. Çocuklarımız manevi havayı festival gibi yaşadı." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da kar şerbetini çok sevdiklerini belirtti.

Etkinlikte yaklaşık bin kişilik kar şerbetinin dağıtıldığı öğrenildi.

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum cami kar ikram

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