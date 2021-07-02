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Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

02.07.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Dalgıçlar, yaklaşık iki saat süren çalışmada, metal, demir, balıkçı malzemeleri, cam ve plastik şişelerin bulunduğu 344 kilogram atık çıkardı.

Kıyıya çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendikten sonra, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Belediye ekiplerinin deniz dibinde yaptığı çalışmalara bölgede bulunan vatandaşlar ve öğrenciler de sahilden destek verdi.

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 344 kilogram atık çıkardı
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