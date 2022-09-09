Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin de destek verdiği festival , Türkiye'ye ilk defa gelen 100 dalda Grammy Ödülü sahibi ve 120 yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü Alman Devlet Opera Oda Orkestrası'nın (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra) yarın akşam 20.00'de Şef Gürer Aykal yönetiminde Bodrum Kalesi'nde vereceği konseriyle sona erecek.

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" başladı

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