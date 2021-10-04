YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

04.10.2021 04:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelin lojman kısmından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çalışmalara ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de su taşıyarak destek verdi. Polis ekipleri yangının çıktığı alanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Lojmandaki otel personeli ise tahliye edildi.

Yakıt tanklarının bulunduğu alanda zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının yayılmaması için yoğun mücadele sarf edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
13:00
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:08
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.