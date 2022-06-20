YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

20.06.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, söndürülmeyen mumdan çıktığı belirlenen ev yangınında büyük çapta hasar oluştu.

Bitez Mahallesi 1980 Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese giden ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

İlk incelemeler sonucunda, yangının söndürülmeyen mumdan çıktığı tespit edildi.

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:15
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.