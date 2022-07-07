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Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

07.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Muğla'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumuna (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.

Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı.

Amfibik uçakların olası yangınlara karşı Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazır bekletildiği bildirildi.

Denizde teknelerde seyir yapan bazı tatilciler, uçakların denizden su almasını ilgiyle izledi.

Uçakların her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

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