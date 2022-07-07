Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı.

Muğla 'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumuna (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

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