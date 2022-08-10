YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

10.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yüzlerce kişinin aynı anda zeybek oynayacağı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek zeybek ve harmandalı gösterisine hazırlık çalışmaları başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü destekleriyle yapılacak gösteri için Şevket Sabancı Parkı'nda başlayan provalar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Bodrum Halk Oyunları Gençlik Spor Derneği Kurucusu Kayhan Gürsoy, etkinliğin amacının hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakışır bir gösteri düzenlemek hem de vatandaşlara yöresel dansları sevdirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların projeye gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Gürsoy, "Bizlerle birlikte yöresel halk oyunlarımızı oynamak isteyenler için haftada 3 gün Şevket Sabancı Parkı'nda olacağız. Bodrum Belediyesi'ne de etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

​​​​​​​Turgutreis Atatürk Meydanı'nda 29 Ağustos'ta yapılacak toplu gösteri için başlayan provaların, gösteri tarihine kadar her salı, perşembe ve cumartesi günleri 18.00-20.00 arasında devam edeceği öğrenildi.

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla Bodrum bodrum belediyesi halk oyunu

Muğla Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:12
Öğle
13:17
İkindi
17:03
Akşam
20:13
Yatsı
21:38
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.