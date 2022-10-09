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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

09.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur etkisini gösteriyor.

Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yolun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde dikkatli seyrediyor.

Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde yarına kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

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yağmur Düzce bolu dağı sis

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