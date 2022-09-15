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Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

15.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu'da bu yıl öğrenci alımına başlayan Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, endüstri, makine ve tekstil sektörlerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personeli yetiştirecek.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılan meslek lisesi, "Makine ve Tasarım Teknolojisi", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri" ve "Moda Tasarım Teknolojileri" bölümleriyle 102 öğrenciye hizmet vermeye başladı.

Okulu tercih eden öğrenciler, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de sektörlerin sunmuş olduğu imkanlarla daha donanımlı şekilde mezun olarak iş hayatına başlamada avantaj elde edecek.

Endüstri, makine ve tekstil sektörlerine kalifiyeli personelin yetiştirileceği okulda, atölye derslerinin bir kısmı OSB içerisindeki işletmelerde yapılacak. Stajlarını fabrika ve işletmelerde yaparak tecrübe kazanacak öğrencilerden başarılı olanlar, burs imkanına da kavuşacak.

Okuldan mezun olduktan sonra OSB içerisindeki fabrika ve işletmelerde hemen işe başlama imkanına sahip olabilecek öğrencilerin yemek ve ulaşım ihtiyaçları, bu yıl Bolu Valiliğince karşılanacak.

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

Bolu OSB'deki meslek lisesi, sanayi sektörüne kalifiye personel yetiştirecek

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