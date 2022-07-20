Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedaviye alınan çocukların yakınları yaşadıklarını anlattı

Bolu'da içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkinden Ankara'daki hastanelere sevk edilenlerin tedavisi sürüyor.

Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen çocuklardan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Elif Naz Arslan ve 6 yaşındaki Cemre Mazakoğlu'nun anneleri yaşadıklarını anlattı.

AA muhabirinin görüştüğü Huri Arslan, kızının iki gün yoğun bakımda kaldığını ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Olay sonrası yetkililerin bölgede inceleme yaptığını, yaşananların sudan olabileceğinin söylediğini ifade eden Arslan, "Gıda yoluyla bulaşan bir virüsmüş. Sulardan olduğu öngörülüyor ama net bir şey denilmedi." dedi.

Etkilenenlerin tamamının aynı mahallede yaşadığını ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Genel olarak çocukları çok etkiledi. Şimdi yetişkinlerde de varmış. Onlarda da başlamış ama Bolu'da tedavi görüyorlar. Eşim de rahatsız, çocuğumun amcası daha kötü durumda ve hastanede yatıyor. Çocukların bir kısmında böbrek yetmezliği başladı. Arkadaşımızın çocuğunda daha değişik belirtiler oldu. Beyne giden damarlara da etki edilebildiğini öğrendik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bu olayın en kısa zamanda çaresine bakılmasını istiyoruz. Eğer gerçekten sudansa lütfen çaresine baksınlar."

Cemre'nin annesi Şükriye Mazakoğlu da çocuğunda fark ettiği ilk belirtileri ve durumunu şu şekilde anlattı:

"Önce ateşi çıktı, daha sonrasında karnında kramp şeklinde ağrılar oldu. Kusmasının ardından kanlı ishal olunca hastaneye götürdük. Tahlilleri temiz çıkmadı, hemen hastaneye yatış yaptırdık, yoğun bakıma alındı. Diyaliz gerektiğini söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Şu an bilinci açık ama insanları çift ya da bulanık görüyor. Halüsinasyon görmeye de devam ediyor."