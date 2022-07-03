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Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

03.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan tır sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli yakınlarında 41 AJU 335 plakalı tırıyla seyir halinde giden Recep Bilginç'i, açık camdan giren arı kolundan ve göğsünden soktu.

Kısa süre ilerledikten sonra rahatsızlanan Bilginç, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Göğsünde ve kolunda şişlikler oluşan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Bilginç, AA muhabirine, "Arı soktuktan sonra rahatsızlandım. Kendimi kötü hissetmeye başlayınca sağlık ekiplerinden yardım istedim." dedi.

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da seyir halindeyken arı sokması sonucu rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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