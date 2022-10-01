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Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

01.10.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumu gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.

Togg'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye anadolu otoyolu togg

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