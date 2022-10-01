Bolu'da, Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumu gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.
Togg'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.
Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor
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