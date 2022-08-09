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Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

09.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı halde bulunan geyik, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yeniköy'deki Alancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yaralı geyik bulan jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Ekiplerce alınan geyik veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Başından yaralandığı belirlenen geyik, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

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Anahtar Kelimeler:
jandarma yaralı yeniköy

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