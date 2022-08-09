Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı halde bulunan geyik, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Yeniköy'deki Alancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yaralı geyik bulan jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.
Ekiplerce alınan geyik veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
Başından yaralandığı belirlenen geyik, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi
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