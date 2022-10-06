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Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

06.10.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar, toplanarak bölgeden uzaklaştırılıyor.

Gölköy Barajı'nda 4 Ekim'de balık ölümlerinin görülmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) ekipleri çalışma başlattı.

Kıyıya vuran ölü balıkları toplayan ekipler, ölü ve baygın balıkların vatandaşlar tarafından alınmaması ve yakalanmaması için de kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından toplanan ölü balıklar imha edilmek üzere poşetlenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, basın mensuplarına, bölgede 2-8 Ekim'de yapılması planlanan Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması için 29 takım ve 110 sporcunun Bolu'ya geldiğini hatırlatarak, yarışmanın 4 Ekim'de sonlandırıldığını ve bütün takımları geldikleri illere gönderdiklerini söyledi.

ASOF'tan 20 kişinin bölgede bulunduğunu dile getiren İnanç, "Gölde baygın vaziyette yüzen balıklar var. Onları vatandaşların toplamaması hem sağlık açısından hem gölün popülasyonu açısından buradayız. Bu balıkları geri döndürebilme düşüncesindeyiz." dedi.

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'ndaki balık ölümleri üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de ölü balıklardan ve sudan numune alınmıştı.

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

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