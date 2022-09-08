YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

08.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'da, sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle hazırlanan yardım tırının Pakistan'a gönderilmesi için AFAD'ın Civril Mahallesi'ndeki deposunun önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Erkan Kılıç, 1300'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği, 30 milyonun üzerinde insanın etkilendiği Pakistan'daki selden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türk insanının her zaman bu tür olaylarda hayırsever olduğunu gösterdiğini anlatan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine hayırseverler ve Bolu halkıyla Pakistan için başlatılan kampanyaya katıldıklarını söyledi.

Kılıç, hijyen ve gıda ürünlerinin bulunduğu yaklaşık 1500 koli hazırladıklarını belirterek, "Pakistan, her zaman yanımızda olan dost ve kardeş ülkemiz. Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere daha geçmişten bağlantılarımız devam etmekte. Kurtuluş Savaşı'na da kollarındaki bilezikleri vererek bize her zaman zor durumda yardım eden bir ülke. Bunun için dost ve kardeş ülkenin bu durumuna kayıtsız kalmamız zaten düşünülemez. Yardımsever Türk halkı da bu konuda elinden gelen gayreti her zaman gösteriyor, bugün de göstermekte." dedi.

Yardım tırı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun duasının ardından Pakistan'a gönderilmek üzere Ankara'ya yola çıktı.

Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, daire müdürleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, hayırseverler ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Pakistan afad

Bolu Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
12:56
İkindi
16:32
Akşam
19:23
Yatsı
20:45
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Keşiş deyip güvendi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

Keşiş deyip güvendi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.