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Boris Becker suda da karada da genç aşkından kopamadı

12.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem tenis kortlarında fırtına gibi esen ünlü sporcu Boris Becker, şimdi de aşk hayatıyla gündemde. Becker genç sevgilisiyle denizde aşka geldi.

Bir dönem tenis sporunda dünyanın bir numarası olan 53 yaşındaki Boris Becker, sevgilisi Lilian de Carvalho Monteiro ile Ibiza tatilinde.

Çift, önceki gün de romantik pozlar sergilerken görüntülendi.

BİRBİRLERİNDEN AYRILAMADILAR

Alman sporcu Becker ile geçen yazdan bu yana birlikte olduğu Lilian de Carvalho Monteiro, deyim yerindeyse birbirlerinden bir türlü ayrılamadılar. Bir botta oturan ve etrafı seyreden çift, daha sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.
Boris Becker ile Lilian de Carvalho Monteiro, bir ara da denize girdiler. Fakat yüzerken bile yine birbirlerinden ayrı kalamadılar.
Becker ile Carvalho Monteiro, yaklaşık bir yıldır Londra, Dubai gibi dünyanın farklı coğrafyalarında birlikte görüntülendiler.
Becker'in genç sevgilisi Lilian de Carvalho Monteiro'nun politik risk analisti olduğu belirtildi. Genç kadının beş dil konuştuğu da kendisiyle ilgili notlar arasında.
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