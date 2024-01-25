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  4. Boşandığı eşiyle yeniden barışmıştı! Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin son paylaşımlarıyla kafa karıştırdı

Boşandığı eşiyle yeniden barışmıştı! Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin son paylaşımlarıyla kafa karıştırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 09:18 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

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Ergin, Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı. Aradan çok geçmeden Nursel Ergin ve boşandığı eski eski Murat Akyer sarmaş dolaş görüntülendi.

Ünlü çift görüntülenmenin ardından "İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın?" açıklaması yapmıştı.

2007 yılında 'Var Mısın Yok Musun?'yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin, 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filminden bir sahne paylaştı.

Hikayesine düştüğü not ise herkesi şaşırttı.

Ergin'in hikayesinde yer alan 'Aynı kişiyi asla iki kez bulamazsınız, aynı kişide bile' notuyla ne demek istediği tam anlaşılmadı.

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