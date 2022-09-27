Bosna Hersekli öğrenciler Eyüp İmareti aşevi hizmetlerine katıldı

İSTANBUL (AA) - Bosna Hersek'ten gelen üniversite öğrencileri, Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'ndeki yemek dağıtım hizmetlerine katılarak görevlilere yardım etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Hayal et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında 16 Bosna Hersekli üniversite öğrencisini İstanbul ve Bursa'da ağırlıyor.

Türk vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitsel ve kültürel etkinliklere katılan misafir öğrenciler, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alma ve vakıf çalışmalarına uygulamalı olarak katılma imkanı buluyor.

- Boşnak gençler, aşevi yemeklerini kaplara doldurdu

Aşevinin ambarını ve yemeklerin hazırlandığı mekanları gezerek çalışmalara ilişkin bilgi edinen Boşnak gençler, ardından aşevinin mutfağına geçerek hazırlanan yemekleri kaplara doldurdu.

Bosna Hersekli üniversite öğrencisi Ahmed Frendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarihi mekanda bulunmanın kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Daha önce de gönüllü olarak yemek dağıtım çalışmalarında yer aldığını dile getiren Frendi, "Bu benim için yeni bir fırsat. Böyle bir kültür varlığında bulunmak benim için çok özel ve önemli. İmarethanede bu kadar kişinin hazırlık yaptığını görünce çok mutlu oldum." dedi.

Frendi, projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, daha önce de gönüllü olarak Hırvatistan'daki bir aşevini ziyaret ettiğini fakat daha önce bu kadar büyük bir aşevi görmediğini anlattı.

- "Görüyoruz ki ihtiyaç sahibi insanlar yalnız değil"

Bosna Hersekli 4. sınıf ilahiyat öğrencisi Mubina Suljic Solo, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün daveti üzerine Bihaç Üniversitesinden seçilerek buraya geldik. Daha önce de Türkiye'ye gelmiştim ama bu daha anlamlı bir ziyaret oldu." dedi.

Vakıf kültürüne dair edindikleri bilgilerin çok değerli olduğunu ifade eden Solo, "Dün Süleymaniye Cami ve Külliyesi'ni ziyaret ettik. Bugün de çok güzel bir yerde Eyüp İmarethanesi'nde bulunuyoruz. Burada görüyoruz ki ihtiyaç sahibi insanlar yalnız değil. Buradaki dayanışmayı görünce çok duygulandım. Hatta biz de burada bir kurban bağışında bulunduk." şeklinde konuştu.

Solo, iki gündür İstanbul'da olduklarını, proje kapsamında başka yerleri de gezeceklerini ve ziyaretler yapacaklarını, projede emeği geçen kişi ve kurumlara müteşekkir olduklarını kaydetti.

- "Bu projede yer almak bizim için çok değerli"

Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrenen Bosna Hersekli Amina Becar ise "Saraybosna'dan geliyorum. Bizim için burada Eyüpsultan Camii Külliyesi'nde olmak zevk ve şereftir. Dün Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret ettik, Galata Kulesi'ne gittik. Umarım sonraki günleri de çok keyifle geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında ziyaret edecekleri yerlere değinen Becar, "Bu projede yer almak bizim için çok değerli. Bizi bu projede ve Türkiye'de misafir ettiği için Vakıflar Genel Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ederiz." diye konuştu.

Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ve imarethane yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, proje kapsamında ziyaretlerine devam etmek için Eyüp İmarethanesi'nden ayrıldı.

- Proje hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayal et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi"yle, Türk vakıf medeniyetinin uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde öğrenim gören 16 üniversite öğrencisi 25 Eylül-1 Ekim arasında İstanbul ve Bursa'da vakıf eserlerinin ve vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitsel ve kültürel etkinliklere katılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Bezmialem Valide Sultan Vakıf Üniversitesi, Bezmialem Valide Sultan Üniversitesi Hastanesi, Sultan Ahmed Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii, Üsküdar Semti'ndeki kuş evleri, Yenikapı Mevlevihanesi, Eminönü ve Beyazıt arasındaki Divan Yolu, Gülhane Parkı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Galata Kulesi, Bursa Ulu Camii, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Muradiye Külliyesi de proje kapsamında ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.