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Böyle gol sevinci görülmedi! Mertens ve Kerem'in taklitleri paylaşım rekorları kırdı

12.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da son hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde alınan 3-2'lik galibiyet sevinç yaratırken, Kerem Aktürkoğlu attığı 2 gol ve oyunuyla adeta göz doldurdu. Genç oyuncu attığı golün ardından yeni transferlerden Mertens ile birlikte ilginç bir gol sevinci yaşadı. İkilinin o anları herkesi güldürürken sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile sürdü. 6. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Sarı-Kırmızılı takım geriye düşse de mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı bilirken, Galatasaray'ın golleri Gomis ve Kerem Aktürkoğlu'dan (2) gelirken, yıldız isim gerek attığı gollerle gerekse gösterdiği performansla eski günlerine nazire yaparken, oldukça dikkat çeken bir an da yaşandı.

BİRBİRLERİNİ TAKLİT ETTİLER!

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Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası Galatasaray'ın yeni transferlerin Dries Mertens ile birlikte gol sevinci yaşarken o anlar kameralara yansıdı. 23 yaşındaki oyuncu golünü atmasının ardından sevincini yaşadığı esnada Belçikalı yıldız kendisinin klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaparken, Aktürkoğlu buna Mertens'in klasikleşen sevinci ile karşılık verdi.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ALİ YİĞİT'TEN

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Yaşanan bu eğlenceli an sosyal medyada gündem olurken, karşılaşmanın bir diğer dikkat çeken enstantanesi ise karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından yaşandı. Maç sonunda alınan galibiyet taraftarlarla kutlanırken, galibiyet üçlüsünü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk çektirdi. Galatasaray, Ali Yiğit Buruk'un izlemeye geldiği bütün maçları (Ümraniyespor 1-0, Gaziantep FK 2-1, Kasımpaşa 2-3) kazanırken stadyumda büyük bir coşku yaşandı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY

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