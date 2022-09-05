Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Böyle sevinç görülmedi! Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdi

Böyle sevinç görülmedi! Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdi

05.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıplak el boksu olarak bilinen ve pek çok ülkede yasak olan BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) maçı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tayland’ın başkentinde düzenlenen maçta Tai Emery ve Rung-Aroon Khunchai karşı karşıya geldi. Rakibini nakavt etmeyi başaran Tai Emery’in sevinci sosyal medyada çok konuşuldu.

Boks eldivenleri olmadan sporcuların mücadele ettiği BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) maçı bu kez ilginç anlara sahne oldu. Tai Emery ve Rung-Aroon Khunchai’nin karşı karşıya geldiği maçı manken ve eski Amerikan futbol yıldızı Tai Emery kazandı. Taylandlı dövüşçünün ayağa kalkamaması ve nakavt olması üzerine Tai Emery, zaferini çılgın bir şekilde kutladı. Seyircilerin bulunduğu yere doğru koşan Emery bluzunu kaldırıp göğüslerini gösterdi. O anlar sosyal medyada 4.7 milyon izlenmeye ulaştı.

“BUNU DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM”

kapak 6

Maçın sunumunu üstelenen BKFC yorumcusu ve UFC emektarı Chris Lytle, Emery’in kutlamasını, “İlginç kutlama! Bunu daha önce görmemiştim” sözleriyle değerlendirdi.

BFKC Twitter hesabı, Emery’in kutlamasının bir videosunu yayınlayarak "Valla, bu bir galibiyeti kutlamanın bir yolu. BKFC'ye hoş geldiniz!” notunu ekledi.

İŞTE MAÇTAN GÖRÜNTÜLER...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Boks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.