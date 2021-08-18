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Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

18.08.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Fatih Şerifoğlu: - "Şu an itibarıyla Bozkurt Hastanemiz, Abana İlçe Devlet Hastanemiz, Ezine Çayı'nın karşısında sahra hastanemiz hizmet vermekte"

ÖZGÜR ALANTOR - CİHAN OKUR - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki devlet hastanesi, tam teşekkülü olarak afetzedelere hizmet veriyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu meydana gelen afette can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

İlçede selden etkilenen yerlerden biri de devlet hastanesiydi. Bölgeye intikal eden yetkililer iki gün içinde hastaneyi balçık ve sudan temizleyerek tam teşekküllü olarak hizmet verir hale getirdi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Fatih Şerifoğlu, AA muhabirine, selin olduğu ilk gün saat 14.00 sularında Bozkurt'a intikal ettiğini söyledi.

İlk olarak bölgede keşif yaptıklarını dile getiren Şerifoğlu, "Uygun, güvenli selden etkilenmeyen bölgelerde sahra hastanesi hizmeti vermeye çalıştık. Onun haricinde sağlık teşkilatı olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Şu an itibarıyla Bozkurt Hastanemiz, Abana İlçe Devlet Hastanemiz, Ezine Çayı'nın karşısında sahra hastanemiz hizmet vermekte." dedi.

Bozkurt Devlet Hastanesini kısa sürede eski haline getirdiklerini belirten Şerifoğlu, şunları kaydetti:

"Bozkurt Hastanemiz ilk iki gün selden etkilendiği için hizmet veremedi. Ardından su ve balçık temizleme çalışmasını ivedilikle yaptıktan sonra burada hizmet vermeye başladık. Şu an itibariyle hastanemizde dahiliye uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, acil tıp uzmanı, psikoloğumuz, eczacımız dahil olmak üzere tam teşekküllü hizmet veriyoruz. Hastanemizde röntgen, grafik çekimlerimizi, laboratuvar tetkiklerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda birçok hekimimiz, il dışı, il içinden gönüllü olarak burada bizimle çalışmak için başvurmakta. Herhangi hekim ve sağlıkçı eksiğimiz bulunmamakta. Bölgede şu an ilaç eksiğimiz de bulunmamakta. Vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırıyoruz. Bir yandan da hava ve kara kurtarmaları görevinde yer aldık."

Bölgedeki hastanelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Şerifoğlu, "An itibarıyla sel bölgesindeki Bozkurt Devlet Hastanesinde 450, Abana Devlet Hastanesinde 420, İnebolu Devlet Hastanesinde de 2 bin 32 vatandaşımızın tedavisini yaptık." diye konuştu.

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

- Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Fatih Şerifoğlu: - "Şu an itibarıyla Bozkurt Hastanemiz, Abana İlçe Devlet Hastanemiz, Ezine Çayı'nın karşısında sahra hastanemiz hizmet vermekte"

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor

Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor
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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

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