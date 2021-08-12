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Bozkurt ilçesinde vatandaşların tahliyesi için tüm imkanlar seferber edildi

12.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçede su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde vatandaşların tahliyesi, iş makinelerinin kepçesi, botlar ve helikopterler yardımıyla gerçekleştirildi

Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde vatandaşların tahliyesi, karadan iş makinelerinin kepçesi ve botlarla, çatılardaki vatandaşlar için de helikopter yardımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmasının ardından, mahsur kalan vatandaşlar için tüm imkanlar seferber edildi.

Bu kapsamda AFAD, UMKE, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, ilçede vatandaşların tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde ekipler, bazı vatandaşları evlerinin balkonlarından alarak, botlarla ve iş makinelerinin kepçesi yardımıyla tahliye etti.

Bazı vatandaşlar da çatılardan helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Bozkurt ilçesinde vatandaşların tahliyesi için tüm imkanlar seferber edildi

- İlçede su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde vatandaşların tahliyesi, iş makinelerinin kepçesi, botlar ve helikopterler yardımıyla gerçekleştirildi

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor
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