YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

28.06.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bozkurt ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Ezine Çayı girişinde zarar gören köprü onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. DSİ ekipleri, Ezine Çayı'nın yatağında da çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü ekipleri, debinin azalmasının ardından iş makineleriyle İnebolu Çayı'na girdi. Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye başladı.

Kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
05:07
Öğle
12:53
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.