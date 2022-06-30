Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçeye bağlı İlişi köyünde incelemelerde bulundu

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