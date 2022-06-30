YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

30.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçeye bağlı İlişi köyünde incelemelerde bulundu

Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye devam ediyor, kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sel felaketinin yaşandığı İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen yerlerde vatandaşlarla sohbet eden ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, yürütülecek çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçeye bağlı İlişi köyünde incelemelerde bulundu

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt İnebolu Murat Kurum

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
05:08
Öğle
12:53
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:21

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Yeni Eczane
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Kahve dükkanının önünde kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı!

Kahve dükkanının önünde kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı!

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.