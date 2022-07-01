YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

01.07.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye devam ediyor, kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Askerler ve belediye ekipleri de apartmanların zemin katlarındaki çamurları dışarı çıkarmak için çalışıyor.

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:07
Sabah
05:08
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:21

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babamlarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babamlarımız aynı kişi olabilir”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.