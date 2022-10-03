Bu aile ölüme meydan okuyor! 12 kardeş yaşlarının toplamıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı

Modesto Hernandez ve Martina Perez çifti, Kanarya Adalaları’ndan biri olan Gran Canaria’da 12 çocuk dünyaya getirdi. Gran Canaria’da bölgesinin kuzey kesiminde yaşayan 12 kardeşin yaşları ise 76 ila 97 arasında değişiyor. Kardeşler ‘yaşlarının toplamı en uzun süre olan 12 kardeş’ unvanının sahibi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

BİRBİRLERİNE SIKI SIKIYA BAĞLILAR

Ailenin ilk çocuğu Jose 30 Aralık 1924’te doğan Jose. İkinci erkek çocuk Alejandro 1926’da doğdu. Sonra sırasıyla Carmen (1928), Juan (1929), Rosario Ofelia (1930), Amanda (1932), Modesto (1934), Angela (1936), Francisco (1938), Gloria Hortensia (1941) ve Miguel (1943) doğdu. 12’nci ve en genç üyeyse 4 Nisan 1946’da dünyaya gelen Luis.

Geçtiğimiz haziran ayında Guinness rekorlarını inceledikleri sırada yaşlarının toplamının 1042 yıl 315 gün olan Pakistanlı D’Cruz ailesine rastlayan fertler onların rekorunu kırdıklarını fark ettiklerinde Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine başvurdu. Noterden tasdikli doğum belgelerini aldıklarında Hernandez-Perez kardeşler 16 yıl fark atarak ‘toplamda en uzun süre yaşayan 12 kardeş’ rekorunun sahibi oldu.

Annelerinin 12 kardeşi de bir ebenin yardımıyla evde doğurduğunu ifade eden Hernandez-Perez kardeşler, birbirlerine çok bağlı olduklarını ve rekor kırarak isimlerinin tarihe geçmesinden dolayı çok mutlu olduklarının da altını çizdi. Hernandez-Perez kardeşler, “Bir dünya rekoru kıracağımızı hiç düşünmemiştik. Gerçek şu ki bu rekor bizi her zamankinden daha da birbirine bağlı bir hale getirdi” dedi.