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Bu aile ölüme meydan okuyor! 12 kardeş yaşlarının toplamıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı

03.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedi erkek ve beş kız kardeşten oluşan toplam 12 kişilik Hernandez-Perez ailesi Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. İspanya’da yaşlarının toplamı 1058 yıl 249 gün olan 12 kardeş adeta ölüme meydan okuyor.

Modesto Hernandez ve Martina Perez çifti, Kanarya Adalaları’ndan biri olan Gran Canaria’da 12 çocuk dünyaya getirdi. Gran Canaria’da bölgesinin kuzey kesiminde yaşayan 12 kardeşin yaşları ise 76 ila 97 arasında değişiyor. Kardeşler ‘yaşlarının toplamı en uzun süre olan 12 kardeş’ unvanının sahibi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

BİRBİRLERİNE SIKI SIKIYA BAĞLILAR

Ailenin ilk çocuğu Jose 30 Aralık 1924’te doğan Jose. İkinci erkek çocuk Alejandro 1926’da doğdu. Sonra sırasıyla Carmen (1928), Juan (1929), Rosario Ofelia (1930), Amanda (1932), Modesto (1934), Angela (1936), Francisco (1938), Gloria Hortensia (1941) ve Miguel (1943) doğdu. 12’nci ve en genç üyeyse 4 Nisan 1946’da dünyaya gelen Luis.
Geçtiğimiz haziran ayında Guinness rekorlarını inceledikleri sırada yaşlarının toplamının 1042 yıl 315 gün olan Pakistanlı D’Cruz ailesine rastlayan fertler onların rekorunu kırdıklarını fark ettiklerinde Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine başvurdu. Noterden tasdikli doğum belgelerini aldıklarında Hernandez-Perez kardeşler 16 yıl fark atarak ‘toplamda en uzun süre yaşayan 12 kardeş’ rekorunun sahibi oldu.
Annelerinin 12 kardeşi de bir ebenin yardımıyla evde doğurduğunu ifade eden Hernandez-Perez kardeşler, birbirlerine çok bağlı olduklarını ve rekor kırarak isimlerinin tarihe geçmesinden dolayı çok mutlu olduklarının da altını çizdi. Hernandez-Perez kardeşler, “Bir dünya rekoru kıracağımızı hiç düşünmemiştik. Gerçek şu ki bu rekor bizi her zamankinden daha da birbirine bağlı bir hale getirdi” dedi.
Hayatlarının her alanında beraber olduklarını ifade eden kardeşler, teknolojinin bugünkü gibi olmadığı, doktorun az bulunduğu, toplu ulaşımın olmadığı 30, 40 ve 50’li yıllarda okula ve daha birçok yere yürüyerek gittiklerini söyledi. Hayatlarında her daim güzel anılar biriktirdiklerini ifade eden kardeşler daha uzun yıllar bir arada olmak istediklerini anlattı.
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Guinness Dünya Rekorları Guinness Rekorlar Kitabı
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