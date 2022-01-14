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  4. Bu hafta 8 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (14-21 Ocak 2022)

Bu hafta 8 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (14-21 Ocak 2022)

14.01.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, sekiz film vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy oturduğu filmin senaryosunu Aslı T. Kızmaz ve Müge T. Öztürk kaleme aldığı “Benden Ne Olur” filmi ailecek eğlence vaddediyor. Haftanın yerli filmleri arasında yerini alan "Düş Peşine" komedi severlerin ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

BELLE

BELLE
Prömiyerini 2021 Cannes Film Festivali'nde yapan "Belle"yi, animasyon dünyasının ünlü isimlerinden Mamoru Hosoda yönetti. Hosoda'nın kendi kurduğu Chizu Stüdyosu'nda çektiği filmin konusu özetle şöyle: "Köyde babasıyla yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Suzu, beş milyar kullanıcısı olan U adındaki sanal evrende Belle adıyla ünlenir. Suzu, burada tanıştığı gizemli bir yaratıkla birlikte U'nun dört bir diyarında benzersiz maceralara yelken açar."

BENDEN NE OLUR

BENDEN NE OLUR
Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı "Benden Ne Olur" filmi, bu hafta izleyiciyle buluşuyor. . Sosyal medya fenomeni Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan film, Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının hikayesine odaklanıyor.

CİN PERDESİ

CİN PERDESİ
Tayfun Can Demirtaş'ın "Cin Perdesi" adlı filmi, korkunç cinayetlerle ilişkili cin vakalarını araştıran Arzu ve Bora'nın yaşadıklarını konu ediniyor. Filmde Rabia Cemre Kaya, Mert Kara ve Fuat Başarılı başrolleri paylaştı.

ÇIĞLIK

ÇIĞLIK
"Çığlık" (Scream) filmi serisinin meraklanan beklenen beşinci filminde, Courteney Cox "haber muhabiri Gale Weathers" rolünü, David Arquette ise "Şerif Dewey Riley" rolünü yeniden canlandırdı. Bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini işleyen filmin yönetmenliğini Tyler Gillett ve Matt Bettinelli-Olpin üstlendi.

DÜŞ PEŞİNE

DÜŞ PEŞİNE
Gönüllü olarak çalıştığı Düşler Akademisi'nin kapanmasını engellemek için çaba gösteren Kaan ve arkadaşlarının serüvenini anlatıyor. Komediseverleri sinema salonuna çekmeyi hedefleyen filmde, Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan, Ecem Simge Yurdatapan ve Serkan Ercan rol aldı.
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