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  4. Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'nın İrlanda ekibi Dundalk'ı satın alıyor

Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'nın İrlanda ekibi Dundalk'ı satın alıyor

22.02.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, ikinci bir kulüp daha satın alma fikrini geçtiğimiz günlerde verdiği röportajıyla açıklamıştı. Ilıcalı'nın hangi kulübü satın alacağı konusu merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan ve futbol dünyasında konuşulmaya başlanan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Kulüp sahipliği anlamında ilk girişimini Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile başlayan Ilıcalı, Fortuna'da bir ortaklık gerçekleştirirken, sonrasında bu projeden çıkmış ve İngiltere'de kulüp satın alma hayalini Hull City ile hayata geçirmişti. Ilıcalı, Allam Ailesi'nden İngiliz ekibini 24 milyon Euro'ya satın almıştı.

"YENİ BİR KULÜP ALACAĞIM"

"YENİ BİR KULÜP ALACAĞIM"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda daha fazla gencin A takıma yükselmesini sağlayabilmek için, yeni bir kulüp projesini taraftarlarla paylaşmıştı. Konuya ilişkin Daily Hull'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ HEDEFİ: DUNDALK 

YENİ HEDEFİ: DUNDALK 

53 yaşındaki iş insanının hangi kulübü satın alacağı konusunda birçok iddia ortaya atılırken, İrlanda merkezli LMFM'in haberine göre Acun Ilıcalı, İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor.

5. FARKLI SAHİBİ OLACAK 

5. FARKLI SAHİBİ OLACAK 

Satın alma işlemi gerçekleşirse Dundalk'ın 11 yıldaki beşinci farklı sahibi Acun Ilıcalı olacak. İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor ve İrlanda'nın en başarılı 2. kulübü konumunda yer alıyor.

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İrlanda Dundalk FC Acun Ilıcalı son dakika dundalk hull city ekipleri allam ailesi

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