Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'nın İrlanda ekibi Dundalk'ı satın alıyor

"YENİ BİR KULÜP ALACAĞIM"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda daha fazla gencin A takıma yükselmesini sağlayabilmek için, yeni bir kulüp projesini taraftarlarla paylaşmıştı. Konuya ilişkin Daily Hull'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.