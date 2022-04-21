Bu kez Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan sosyal medyanın gündeminde! Paylaşımları dikkat çekti

İşte Benim Stilim adlı yarışmada tanınan Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan da aynı programa katılmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, açıklamalarıyla sık sık magazin basınında yer buluyor.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinin de renkli bir Instagram hesabı var.

Umut Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kızı Bahar Candan'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor.

Instagram'da 11 bini aşkın takipçisi bulunan Umut Candan'ın mimar sevgilisinden ayrılmasının ardından Korelileri paylaşması dikkat çekiyor.