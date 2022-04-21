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  4. Bu kez Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan sosyal medyanın gündeminde! Paylaşımları dikkat çekti

Bu kez Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan sosyal medyanın gündeminde! Paylaşımları dikkat çekti

21.04.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, paylaşımlarıyla adeta kızlarıyla yarışıyor. Kore şarkıcılarının hayranı olan Umut Candan'ın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Benim Stilim adlı yarışmada tanınan Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan da aynı programa katılmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, açıklamalarıyla sık sık magazin basınında yer buluyor.

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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinin de renkli bir Instagram hesabı var.

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Umut Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kızı Bahar Candan'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor.

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Instagram'da 11 bini aşkın takipçisi bulunan Umut Candan'ın mimar sevgilisinden ayrılmasının ardından Korelileri paylaşması dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Güzel ülkemi çirkinleştiren 2 şey var. 1. si göçmenler. 2. si Bu kadın ve iki kızı
Allahım ne hallere düştü bu ülke ne oldu bu ülkeye böyle

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