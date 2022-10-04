'Bu kez kesin olarak bitti!' Cristiano Ronaldo'nun ayrılığını açıkladılar!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelen Manchster United, müsabakadan 6-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Konuk ekibin teknik direktörü Erik ten Hag'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kırmızı Şeytanlar'ın Manchester derbisinde aldığı ağır yenilgi kamuoyunda tartışılırken, bir diğer konuşulan konu ise Cristiano Ronaldo'ydu...
CRISTIANO RONALDO İPLERİ KOPARDI
OYNAMAMA SEBEBİ MERAK EDİLDİ
Manchester City maçına yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmada forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun oynamama sebebi merak ediliyordu.
"SAYGIMDAN OYNATMADIM"
Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından "Cristiano ve büyük kariyerine olan saygımdan ötürü onu oyuna alamazdım" ifadelerini kullanmıştı.
OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR
Telegraph'ın haberine göre; ten Hag'ın bu açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri tamamen kopardı ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
ENGEL OLUNAMAYACAK
Sezon başında ısrarlarla takımda kalan Portekizli yıldıza bu kez engel olunamayacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
BU SEZON TEK GOLÜ VAR
Bu sezon 6 lig maçında 207 dakika sahada kalabilen Cristiano Ronaldo henüz ağları sarsamadı. Ronaldo'nun bu sezonki tek resmi golü ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sherriff maçında geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum