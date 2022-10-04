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  4. 'Bu kez kesin olarak bitti!' Cristiano Ronaldo'nun ayrılığını açıkladılar!

'Bu kez kesin olarak bitti!' Cristiano Ronaldo'nun ayrılığını açıkladılar!

04.10.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da geçtiğimiz sezon başında takıma katılan Cristiano Ronaldo için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımın başına getirilen teknik direktör Erik ten Hag'ın Portekizli yıldızı birçok maçta yedek kulübesinde bırakmasının ardından tartışmalar çıkmıştı. Son olarak Manchester City ile oynanan derbide forma şansı bulamayan Ronaldo'nun, Kırmızı Şeytanlar ile ipleri tamamen kopardığı ve devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelen Manchster United, müsabakadan 6-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Konuk ekibin teknik direktörü Erik ten Hag'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kırmızı Şeytanlar'ın Manchester derbisinde aldığı ağır yenilgi kamuoyunda tartışılırken, bir diğer konuşulan konu ise Cristiano Ronaldo'ydu...

CRISTIANO RONALDO İPLERİ KOPARDI

OYNAMAMA SEBEBİ MERAK EDİLDİ

OYNAMAMA SEBEBİ MERAK EDİLDİ
Manchester City maçına yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmada forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun oynamama sebebi merak ediliyordu.

"SAYGIMDAN OYNATMADIM"

"SAYGIMDAN OYNATMADIM"
Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından "Cristiano ve büyük kariyerine olan saygımdan ötürü onu oyuna alamazdım" ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR
Telegraph'ın haberine göre; ten Hag'ın bu açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri tamamen kopardı ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

ENGEL OLUNAMAYACAK

ENGEL OLUNAMAYACAK
Sezon başında ısrarlarla takımda kalan Portekizli yıldıza bu kez engel olunamayacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

BU SEZON TEK GOLÜ VAR

BU SEZON TEK GOLÜ VAR
Bu sezon 6 lig maçında 207 dakika sahada kalabilen Cristiano Ronaldo henüz ağları sarsamadı. Ronaldo'nun bu sezonki tek resmi golü ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sherriff maçında geldi.
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