'Bu kez kesin olarak bitti!' Cristiano Ronaldo'nun ayrılığını açıkladılar!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelen Manchster United, müsabakadan 6-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Konuk ekibin teknik direktörü Erik ten Hag'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kırmızı Şeytanlar'ın Manchester derbisinde aldığı ağır yenilgi kamuoyunda tartışılırken, bir diğer konuşulan konu ise Cristiano Ronaldo'ydu...

CRISTIANO RONALDO İPLERİ KOPARDI

OYNAMAMA SEBEBİ MERAK EDİLDİ Manchester City maçına yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmada forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun oynamama sebebi merak ediliyordu.

"SAYGIMDAN OYNATMADIM" Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından "Cristiano ve büyük kariyerine olan saygımdan ötürü onu oyuna alamazdım" ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR Telegraph'ın haberine göre; ten Hag'ın bu açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri tamamen kopardı ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

ENGEL OLUNAMAYACAK Sezon başında ısrarlarla takımda kalan Portekizli yıldıza bu kez engel olunamayacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.